ليبيا الان

دون سبب، أهالي الزنتان يتدافعون لأخذ عينات كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يتابع فريق الرصد لفيروس كورونا في مدينة الزنتان عمله اليومي رغم قلة الإمكانيات المتوافرة لديه، إلا أن تدافع المواطنين لأخذ العينات بسبب ودون سبب تسبب ببعض الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك