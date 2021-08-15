دون سبب، أهالي الزنتان يتدافعون لأخذ عينات كورونا

يتابع فريق الرصد لفيروس كورونا في مدينة الزنتان عمله اليومي رغم قلة الإمكانيات المتوافرة لديه، إلا أن تدافع المواطنين لأخذ العينات بسبب ودون سبب تسبب ببعض الأزمة.
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قناة ليبيا
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