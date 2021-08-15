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الميزانية بين التعديل والتأجيل وتمرير لم يحسم بعد

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

توقع عدد من أعضاء مجلس النواب أن تكون جلسة الغد حاسمة فيما يخص موضوع الميزانية العامة للدولة وسط استمرار التصريحات المعارضة للمقترح المقدم، واستفزازات الحكومة بمنح الشعب وعودا من الصعب الوفاء بها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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