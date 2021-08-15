الميزانية بين التعديل والتأجيل وتمرير لم يحسم بعد

توقع عدد من أعضاء مجلس النواب أن تكون جلسة الغد حاسمة فيما يخص موضوع الميزانية العامة للدولة وسط استمرار التصريحات المعارضة للمقترح المقدم، واستفزازات الحكومة بمنح الشعب وعودا من الصعب الوفاء بها.

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