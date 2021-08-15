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تواصل البرنامج التدريبي في سبها حول محو الأمية القانونية للنساء

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تتواصل في قاعات بيت الثقافة فعاليات البرنامج التدريبي حول ثقافة القانون ومحو الأمية القانونية للنساء في الجنوب، والذي ينظمه الاتحاد النسائي الليبي في المنطقة، إذ يستمر البرنامج لمدة 6 أشهر، يستهدف خلالها ناشطات في الحركة النسوية ومترشحات للانتخابات المقبلة وقانونيات من مختلف مدن المنطقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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