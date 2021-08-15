تواصل البرنامج التدريبي في سبها حول محو الأمية القانونية للنساء

تتواصل في قاعات بيت الثقافة فعاليات البرنامج التدريبي حول ثقافة القانون ومحو الأمية القانونية للنساء في الجنوب، والذي ينظمه الاتحاد النسائي الليبي في المنطقة، إذ يستمر البرنامج لمدة 6 أشهر، يستهدف خلالها ناشطات في الحركة النسوية ومترشحات للانتخابات المقبلة وقانونيات من مختلف مدن المنطقة.
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قناة ليبيا
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