أوغلو ونظيره الجزائري يؤكدان تطابق وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية مثل ليبيا

ليبيا – أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن وجهات نظر تركيا والجزائر متطابقة في القضايا الإقليمية والدولية، مثل ليبيا وتونس وإفريقيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية عقب لقاء مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، على هامش زيارة رسمية يقوم بها للجزائر، تستمر يومين.

وأكّد أنه سيقدم بالتعاون مع نظيره الجزائري مساهمات مهمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفًا: “حددنا خارطة الطريق للأعمال التي يمكننا القيام بها معًا في الفترة القادمة”.

وقال تشاووش أوغلو إنه بحث مع نظيره الجزائري أيضًا قضايا إقليمية ودولية، مثل ليبيا وتونس والساحل، مشددًا على أن تركيا ترى أن الدور الجزائري مهم جدًا ومفيد لضمان سلام المنطقة واستقرارها.

وأردف: “اتفقنا على العمل معًا في كل هذه القضايا التي تحدثنا عنها”.

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