ثابت: هناك أطراف تحاول الالتفاف على الانتخابات وحرمان الليبيين من اختيار رئيس للبلاد

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت إن هناك أطرافًا تحاول الالتفاف على الانتخابات وتأجيلها لحرمان الليبيين من حقهم في اختيار من يقود البلاد في المرحلة القادمة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

ثابت أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يسعى لتعطيل وعرقلة الانتخابات بخلق قاعدة دستورية من طرف واحد، وهو ما لن يقبله الطرف الآخر، وبالتالي لن تُجرَى الانتخابات في موعدها، وفقًا لتعبيره.

ورأى أن الهدف من إنشاء قاعدة دستورية من طرف واحد، هو ضرب العملية الانتخابية القادمة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك تشاور من أجل القاعدة الدستورية، وأن تكون هناك شروط مسبقة بعدم إقصاء أي طرف سياسي منها.

وبيّن أن الهدف من تعطيل ملف المناصب السيادية وعدم الوصول إلى الاتفاق حوله هو الاستمرار في هذا الوضع، ومن ثَمَّ الخروج بمبادرة جديدة تفضي إلى استمرار عقيلة رئيسًا لمجلس النواب وبقائه في الحكم أطول فترة ممكنة.

كما طالب المجلس الرئاسي والحكومة بدعم مفوضية الانتخابات وتخصيص مبالغ لها للتجهيز للانتخابات المقبلة نهاية العام.

ونوّه إلى أنه أي تعطيل من الحكومة فهو يعني محاولتها التمسك بالسلطة وعلى كل الليبيين التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها للخروج بليبيا إلى بر الأمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية