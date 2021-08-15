قرادة: جفاف بحيرة وادي كعام كارثة بيئية جديدة وحكومة الدبيبة لم تُبدي لها أي اهتمام

ناشد السفير السابق في السويد ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر ‏الليبي للأمازيغ، إبراهيم قرادة، “حكومة الوحدة المؤقتة، بضرورة توفير المياه”، قائلاً: ”يا حكومة المياه قبل كل شيء آخر.. كارثة بيئية أخرى، جفاف بحيرة وادي كعام بعد جزيرة فروة”.

وتساءل قرادة، خلال تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “لماذا لا ولم يقم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بزيارة بحيرة وادي كعام المصابة بالجفاف، والتي تبعد عن مسرح لبدة بـ36 كم فقط؟”.

وأكد أن “هذه ليست فقط حادثة غلق مياه النهر الصناعي، بل هي جريمة شاملة ضد الإنسان، حرب وفق القانون الدولي الإنساني، وتقترب من تصنيف الإرهاب، باستغلال العنف لتحقيق أغراض سياسية أو نفعية ضيقة، بالإضافة إلى إهمال حادثة جفاف بحيرة “وادي كعام”، التي كانت تختزن ما يزيد عن 30 مليون متر مكعب من المياه”.

وقال قرادة: “الجفاف مصاب وكارثة طبيعية، ولكن الدول العاقلة المسؤولة، تتوقى بإجراءات عملية علمية، ولا تترك الحبل على الغارب”، مضيفًا: “بعض أعضاء الحكومة لا يعرفون ترتيب حاجات الإنسان حسب الضرورة الحياتية”.

وأوضح أن “حكومة الوحدة تقفز في الاهتمام من درجة الاحتياجات الأساسية إلى الأقل أولوية، كأنها تهتم بشريحة معينة فقط من المجتمع، على الرغم أن الماء والغذاء والصحة والأمان أكثر استحقاقًا بالاهتمام، فلا يمكن أن يكون ويستقر مجتمع بدون تلبيتها وتوفيرها”، بحسب قوله.

واختتم تدوينته بأن “شُح المياه والجفاف سيكون أهم مسببات الهجرة والنزاعات والحروب الداخلية والدولية القادمة قريبًا”.

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