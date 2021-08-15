المنفي والدبيبة يهدران 2 مليون دينار على الحجز الفندقي فقط خلال زيارتيهما إلى إيطاليا

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، عن عمليات إهدار الملايين على الحجز الفندقي فقط خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارتيهما إلى إيطاليا.

المصادر، وبحسب المستندات المسربة من السفارة الليبية بروما، فإن الدبيبة أنفق 24 ألف يورو بما يقارب 144 ألف دينار على حجز جناح فندقي لمدة ليلة واحدة بروما خلال زيارته الأخيرة إلى إيطاليا على رأس وفد مكون من 44 شخصًا.

وأوضحت المستندات، أن نائب الدبيبة حسين القطراني، سكن بـ 23 ألف يورو خلال الزيارة ذاتها في شهر مايو الماضي، أما وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، زارت إيطاليا مرتين، ففي الأولى بصحبة الدبيبة، سكنت في جناح بـ6 آلاف و800 يورو أي حوالي 42 ألف دينار لمدة يوم واحد في 30 مايو الماضي، وفي المرة الثانية كانت وحدها من يوم 29 يونيو إلى 1 يوليو، فسكنت بـ8 آلاف و750 يورو.

وكشفت المستندات أيضًا أن وزير الصحة على الزناتي الذي سافر إلى إيطاليا في 30 مايو، ضمن الوفد الحكومي، سكن في جناح بـ 6 آلاف و800 يورو، أي حوالي 42 ألف دينار، رغم مديونية مراكز العزل لمصانع الأكسجين ونقص الأدوية في المستشفيات، أما وزير الداخلية خالد مازن فسكن بـ 6 آلاف و800 يورو، رغم الانفلات الأمني، وعدم صرف رواتب قطاع كبير من قطاع الشرطة.

وأفادت بأن وزير النفط والغاز محمد عون سكن بـ 6 آلاف و800 يورو، ووزير الدولة لشؤون الرئيس عادل جمعة، سكن بـ 3 آلاف و400 يورو، والذي كان مسجونًا من قبل بسبب قضية فساد عندما كان وكيلا لوزارة التعليم، مرتبطة بعقود توريدات على مقاعد دراسية.

أما مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة، إبراهيم الدبيبة، سكن في جناح بـ 3 آلاف و400 يورو، ووزير الاقتصاد محمد الحويج في جناح بـ 6 آلاف و800 يورو.

ووفقًا للمستندات، فقد سكنت مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي وافية سيف النصر، في غرفة بـ ألف و600 يورو أي حوالي 10 آلاف دينار في الليلة، كما سكنت خلال زيارة أخرى في جناح بـ 3 آلاف و236 يورو أي حوالي 19 ألف دينار.

وأشارت إلى أن تكلفة عملية حجز الفنادق لوفد الحكومة برئاسة الدبيبة إلى إيطاليا في 30 مايو، تكلفت حوالي 237 ألف يورو في يوم واحد، بحوالي مليون ونصف دينار ليبي، في حين أن أهالي الجنوب يموتون من لدغات العقارب وبسبب نقص الأمصال.

من جهة أخرى، ذكرت المستندات أن المنفي سكن خلال زيارته إلى إيطاليا، على رأس وفد مكون من 21 شخصًا، في أحد فنادق روما بـ 17 ألف يورو لمدة ليلتين أي حوالي 106 آلاف دينار، بما يعادل ثمن شقة يعيش بها أسرة كاملة في ليبيا.

وصحب المنفي خلال زيارته إلى إيطاليا، رئيس جهاز المخابرات حسين العايب، الذي سكن في فندق بـ 4 آلاف و700 يورو أي حوالي 28 ألف دينار، فيما سكن الموظف المالي بالحكومة محمد الصهبي في جناح بـ 6 آلاف و800 يورو أي حوالي 41 ألف دينار، لتتكلف رحلة المنفي إلى إيطاليا 77 ألف يورو أي 460 ألف دينار ليبي بخلاف تكاليف الطائرة الخاصة.

واختتمت المستندات بأن السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني، الطبيب البيطري المعين من قبل نائب رئيس المجلس الرئاسي المنتهي ولايته أحمد معيتيق، كلف الدولة الليبية 45 ألف يورو هو وأسرته لأداء فريضة العمرة للتذاكر فقط بحوالي 270 ألف دينار ليبي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

