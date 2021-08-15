وزيرا المواصلات والتعليم التقني في زيارة للمنطقة الحرة وميناء مصراتة البحري

ليبيا – عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي ووزير التعليم التقني والفني يخلف سيفاو أمس السبت اجتماعًا مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة ووكيل ديوان البلدية.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة العديد من المواضيع المهمة، وتقديم مشروع إنشاء معهد العلوم البحرية الذي يعتبر المعهد الأول من نوعه في ليبيا.

وزار الشهوبي وسيفاو ومديرو الادارات و المكاتب بالوزارتين رفقة عميد وأعضاء المجلس البلدي المنطقة الحرة وميناء مصراتة البحري؛ حيث اطلع الوزيران على حجم العمل المبذول والصعوبات التي تواجه هذا المرفق الحيوي.