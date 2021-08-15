وكالة أنباء إيطاليا: الدبيبة وأتباعه أوصياء مخلصون للمصالح التركية

كشف تقرير نشرته وكالة أنباء إيطاليا، أن اعتقاد الليبيين والمراقبين الخارجيين بأن “تفاهمات” ملتقى الحوار السياسي، التي أدت إلى تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، لم تكن خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال التقرير، إن مراقبي الشؤون الليبية يعتقدون بأن حكومة الدبيبة، ليست حكومة كل الليبيين ولا تسيطر على البلاد، مضيفا: “أكثر ما يقلق المواطن الليبي هو الشعور المتزايد بأن التفاهمات التي حصل عليها الملتقى، زادت من اعتماد ليبيا على أجندات خارجية”.

وأضاف: “الدبيبة وأتباعه أوصياء مخلصون للمصالح التركية، لا سيما أنهم دول مكلفة بفرض واقع سياسي جديد في ليبيا، تتولى فيه مجموعات الإسلام السياسي (الإخوان الإرهابية) أدوار السلطة في بلد فقدوا فيه تحديهم بالفعل”.

وتابع : “كل هذا لا يمكن إلا أن يظهر هشاشة الاتفاقات الليبية، التي يمكن أن تنهار بسبب عجز الحكومة والمجلس الرئاسي، عن التصرف بحيادية وتوازن فيما يتعلق بكل مكونات البلاد”.

واختتم التقرير بأن العديد من المراقبين أكدوا بأن هذا الجو المتوتر يمكن أن يخدم الحكومة في تمديد الفترة الانتقالية، وتحريك الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل قدر الإمكان.

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