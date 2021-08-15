زيدان: تركيا تسعى لاستمرار بسط سيطرتها على المؤسسات بطرابلس

قال الباحث السياسي فرج زيدان إن تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، تسعى إلى استمرار بسط سيطرتها على المؤسسات في طرابلس، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، واحتياطات النقد الأجنبي، وكذلك مؤسسة النفط واستغلال الثروات النفطية.

زيدان حذر في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” من أن استمرار هذا الأمر هو تكريس للانقسام، ولن تعود ليبيا دولة واحدة.

وأضاف أن الفساد الممنهج استشرى في المصرف المركزي تحت إدارة الصديق الكبير، من خلال تهريب النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية، فذهبت إيرادات النفط إلى أنقرة كمرتبات للمرتزقة السوريين، ومقابل الطائرات المسيرة التركية التي استخدمت في الحرب ضد الجيش.

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