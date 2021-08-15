محمد يسري: مصالح الإخوان تتعارض مع قرارات لجنة “5+5”

أكد المحلل السياسي محمد يسري أن هناك تعارضًا واضحًا للمصالح بين اللجنة العسكرية المشتركة وتنظيم الإخوان.

وأوضح يسري في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، رصدتها “الساعة 24″، أن الإخوان تسعى بشتى الطرق لتعطيل قطار الانتخابات، وتجنيب المقاتلين الأجانب والمرتزقة أية اتفاقات؛ كونهم الذراع العسكرية لهم بعد خسارة كافة التنظيمات الإرهابية التابعة لهم.

وأشار المحلل السياسي إلى أن هجوم تنظيم الإخوان على اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ليس الأول، فالتنظيم ومليشياته هاجمت في وقت سابق وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عندما تحدثت بنفس لغة اللجنة العسكرية، بل إنهم طالبوا بإقالتها.

وأكد يسري أن أية أطراف ستتحدث وستطالب بتنحية تركيا جانبًا أو إخراج مرتزقتها من ليبيا، ستواجه بضراوة من قبل تنظيم الإخوان، الذي يحاول شرعنة الوجود التركي والإبقاء على اتفاقية السراج التي أبطلها البرلمان الليبي في وقت لاحق.

وحمّلت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ملتقى الحوار السياسي أيّ عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشل في اعتماد القاعدة الدستورية.

وطالبت اللجنة في بيان أمس السبت، طالعته “الساعة 24” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف.

وجدّدت اللجنة مطالبتها السابقة بضرورة تعيين وزير للدفاع، وأعلنت بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الساحلي، وتبادل محتجزين من الطرفين خلال الأيام المقبلة، والاتفاق على بدء إجراءات فتح طريق بوقرين ـ الجفرة.