اليسير: من الصعب تنفيذ بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بدون مشروع مصالحة وطنية شامل

ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي (المنتهية ولايته) عبد المنعم اليسير إنه من الصعب تنفيذ بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بدون مشروع مصالحة وطنية شامل تقر من خلاله جميع الأطراف المؤثرة تمكين الدولة الليبية.

اليسير وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد، أشار إلى أن المليشيات وحلفاءها المستفيدين من حالة الفوضى لن يسمحوا بتسليم السلطة الفعلية لحكومة منتخبة قادرة على فرض القانون، وسيستميتون في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، كون الأخيرة ستمنعهم من التصرف في ليبيا ومقدراتها لدعم مشروعهم الذي يهدف لإعادة دولة الخلافة.

وأكد أن المليشيات المسلحة هي من تتحكم في المنطقة الغربية، لذا من الطبيعي ألا يكون لها دافع تجاه المصالحة الوطنية التي ترتكز على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وفك المليشيات وجمع السلاح.

اليسير لفت إلى أن القوات المسلحة ومن يدعمها من الليبيين من يريد تنفيذ الاتفاق، مطالبًا بتمكين الجيش الليبي، من فرض السيطرة الأمنية على كافة التراب الليبي وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بقرارات دولية ملزمة بدعم من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، مع فرض خارطة طريق على قيادة القوات المسلحة وضوابط لتمكين المسار الديمقراطي في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية