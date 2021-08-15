صحيفة نيجيرية: وصول 22 من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين قتلوا في ليبيا

أفادت صحيفة “ذا كابل” النيجيرية، بأن السلطات في نيجيريا أعادت 101 من مواطنيها كانوا في ليبيا من بينهم 22 عائلة من ذوي مقاتلين سابقين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي الذين قتلوا في ليبيا بالإضافة إلى أطفالهم.

وأكدت الصحيفة، في تقرير لها، أن النيجيريين عادوا إلى بلادهم ووصلوا إلى العاصمة النيجيرية أبوجا بعد أن تقطعت بهم السبل في ليبيا.

فيما أكد رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة والبروتوكولات في الحكومة الفيدرالية، عبد الرحمن بالوغون، أن العودة تمت بالتنسيق مع السلطات الليبية.

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