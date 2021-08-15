النمر: الكبير يتحمل مسؤولية اختفاء المليارات إضافة إلى التلاعب بالأموال المجمدة

ليبيا – قال الناشط باسم النمر إن أموال الليبيين في المصرف المركزي صرفت على دعم الميليشيات والمرتزقة.

النمر أردف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه يجب إقالة الكبير؛ لما فعله من تجاوزات طوال السنوات الماضية، وتورطه في قضايا الفساد المالي والإداري بالتواطؤ مع دول أجنبية، ما انعكس بالسلب على وضع الليبيين المعيشي.

وتابع: “أسوأ شبهات الفساد المالي التي ارتبطت بالكبير هي فتح اعتمادات مستندية وهمية كان لها الأثر السلبي على اقتصاد البلاد”، محملًا إياه مسؤولية اختفاء المليارات، إضافة إلى التلاعب بالأموال المجمدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية