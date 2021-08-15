السايح يبحث مع وفد من المجلس الأعلى للأمازيغ سبل دعم العملية الانتخابية

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس السبت وفدًا من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك بمقر المفوضية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات أهمية مشاركة جميع الأطياف والمكونات الثقافية والاجتماعية في الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، من أجل انتخابات تحظى بالقبول لدى جميع الليبيين، لما في ذلك من تعزيز لمستويات الثقة والمصداقية.

كما تناول اللقاء سبل دعم العملية الانتخابية من خلال المشاركة الفاعلة، وفق آليات تضمن وصول جميع الليبيين إلى صناديق الاقتراع دون إقصاء أو تهميش، وتكثيف الجهود بين جميع المكونات لتحقيق دولة المواطنة والحكم الرشيد.

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