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“الرقابة” تُطالب “الدبيبة” بالتدخل العاجل لإنقاذ أطفال الجنوب من العقارب

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي في بيان له، صدر الأحد 15 من أغسطس الجاري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتدخل العاجل، وإلزام وزارة الصحة بتوفير أمصال سم العقارب في المنطقة الجنوبية.

ويأتي ذلك بعد مناشدات أهالي المنطقة بتوفير هذه الأمصال، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتي تعتبر البيئة الخصبة لانتشار العقارب.

يُشار إلى أن عدداً من الأطفال في المنطقة الجنوبية قد فَقدوا حياتهم جراء لسعات العقارب، وعدم وجود أمصال مضادة لسمها.

وبحسب رئيس قسم التخدير بمركز سبها الطبي علي السعيدي، فإن الجنوب يحتاج إلى 14 ألف حقنة من المصل الواقي من لدغات العقارب والأفاعي؛ لتغطية فترات الذروة في فصل الصيف نظراً للطبيعة الصحراوية وارتفاع درجات الحرارة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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