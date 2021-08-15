وفق تقارير أممية.. العمروني: ليبيا مصنفة ضمن أفقر 10 دول عالميًا في مصادر المياه

ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي فرج العمروني إنه رغم أن مشروع النهر الصناعي حل بشكل كبير مشكلة نقص المياه في ليبيا، المصنفة بأنها ضمن أفقر 10 دول عالميًا في مصادر المياه وفق تقارير أممية، إلا أن هناك رؤية فنية شككت في جدوى المشروع على المدى الطويل.

العمروني وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس السبت، أشار إلى أن التشكيك جاء من حيث تأثير المشروع على مستوى المياه الجوفية في الجنوب، وتأثر الأنابيب الضخمة التي تنقل المياه إلى الشمال بالتغيرات المناخية، والحركة المتسارعة لطبقات الأرض في الصحراء، التي تغطيها الرمال المتحركة بشكل دائم.

وأضاف: “رغم عدم أخذ الدولة الليبية قبل 2011 تلك الشكوك على محمل الجد، إلا أنه وبمرور السنوات بدأت تتشكل حقيقة تلك المخاوف، وتحقق بعض تأثيراتها في عدة مواقع، حيث حدثت عدة تسريبات في الأنابيب الضخمة الناقلة للمياه؛ بسبب تحرك طبقة الأرض تحتها”.

العمروني تابع تصريحه بالقول :”هناك عدة بحيرات جوفية يعتمد عليها النهر جفت تمامًا، كما أن عدة واحات صحراوية كبيرة جفت، وانتهت آلاف من أشجار النخيل بسبب سحب المياه من البحيرات الجوفية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية