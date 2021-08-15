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بعد وفاة 3 أشقاء في بنغازي .. المنفي يبحث أزمة كهرباء المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اطّلع مسؤولو الشركة العامة للكهرباء في منطقة البطنان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على نسب الإنجاز لمحطة توليد الكهرباء الغازية الجديدة الجاري إنشاؤها في مدينة طبرق، بقدرة 740 ميجاوات والمتعاقد عليها مع شركة ميتكا اليونانية.

وتم خلال اللقاء الذي حضره مسؤولو إدارات الجهد الفائق والتحكم والحماية، مشكلة الانقطاعات المستمرة وسبل تسريع المشاريع المتعثرة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد شكّل الشهر الماضي لجنة لمتابعة قطاع الكهرباء في طبرق الكبرى؛ من أجل تحسين الخدمة في المنطقة.

اجتماع المنفي هذا يأتي بعد حادثة وفاة ثلاثة أشقاء في بنغازي، جراء احتراق مولد كهربائي في ظل تقاعس الجهات المعنية في الدولة، في حل هذه الأزمة التي طال أمدها بالرغم من الوعود المستمرة، بمعالجة ملف الكهرباء وهو ما أثار سخط وغضب المواطنين في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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