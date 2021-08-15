«أبوجناح» يناقش الأزمات التي تعصف بمديريات الجمارك بالجنوب

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، اجتماعاً مع أعضاء مصلحة الجمارك بالمنطقة الجنوبية، لبحث المشاكل التي تعاني منها المصلحة.

وبحث الاجتماع، الذي حضره مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالمصلحة، ومدير جمارك غات، ومدير صندوق الرعاية الاجتماعية، ومدير مركز جمرك القطرون، ورئيس قسم الاتصالات، الإمكانيات اللازمة التي تحتاجها المصلحة لأداء عملها على أكمل وجه.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة نواقص وتجهيزات وصيانة المقار الخاصة بالمصلحة، والمختنقات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية وخاصة مديريات الجمارك في مدينة غات ومنطقة فزان بالكامل.

كما بحث الاجتماع، أوضاع أعضاء مصلحة الجمارك بالمنطقة الجنوبية ومطالبهم، إضافة إلى الدعم اللوجستي للرفع من كفاءة العاملين بالمصلحة.

وناقش نائب رئيس مجلس الوزراء، حلحلة المشاكل والمختنقات التي تواجه مصلحة الجمارك بالمنطقة الجنوبية.

وتختص مصلحة الجمارك بأداء مهام وأعمال مهمة والمتمثلة في مكافحة التهريب والمخدرات وحرس الحدود في المنطقة.