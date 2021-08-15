الرقابة الإدارية تطالب الدبيبة بسرعة توفير أمصال العقارب

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، كتابا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مطالبا إياه بالتدخل العاجل والإيعاز لوزارة الصحة لتوفير مصل العقارب بالمنطقة الجنوبية في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين.

وأكد الشنطي، اليوم الأحد، متابعة هيئة الرقابة الإدارية المستمرة للملفات المتعلقة بقطاع الصحة، وخصوصًا عدم توفر أمصال العقارب في الجنوب واستغاثة الأهالي في المنطقة لتوفير المصل في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تنشط فيها العقارب.

وأشار الشنطي إلى وفاة طفلين في المنطقة الجنوبية جرّاء لدغات العقارب وعدم توفر المصل المضاد لها في مختلف المرافق الصحية في المنطقة.

يأتي ذلك عقب مناشدة مركز سبها الطبي لوزارة الصحة بتوفير أمصال العقارب مؤكدا نفاذ مخزون الأمصال بالتزامن مع توافد الحالات خاصة فئة الأطفال، كما كان قد ناشد مستشفى براك العام جهاز الأمداد الطبي بسرعة توفير هذه الأمصال.

يذكر أن طفلة توفيت منتصف أغسطس الجاري في الشاطئ جراء تعرضها للدغة عقرب دون توفر أمصال، كما توفى طفل يدعى مرعي اليومين الماضيين إثر إصابته بلدغة عقرب.