كامل المرعاش: الإخوان والمليشيات يتخوفون من الانتخابات

قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن الإخوان وبعض المليشيات المتطرفة المتأمرة بأوامر من تركيا لا تريد تنظيم الانتخابات، لأنها تخشى من الخسارة والخروج من المشهد وفقدان امتيازاتها في نهب خزينة الدولة.

وأكد المرعاش في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، رصدتها “الساعة 24″، أن تلك التخوفات تفسر هجوم الإعلام الإخواني المدعوم والممول خارجيًا، على أعمال اللجنة العسكرية المشتركة والتي تمثل الجيش الوطني الليبي، شرقا وغربًا وجنوبًا.

وأشار المحلل السياسي إلى أن من مهام اللجنة العسكرية (5+5) المشتركة، الموكلة إليها بموجب مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني واتفاق جنيف، معالجة القضايا الأكثر تعقيدًا في الازمة الليبية، وهي وجود السلاح في يد المليشيات ووجود المرتزقة الأجانب والقوات العسكرية التركية.

وحذر من أن أي خلل في أعمال هذه اللجنة سينعكس سلبا على كل التسوية السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية.

وحمّلت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ملتقى الحوار السياسي أيّ عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشل في اعتماد القاعدة الدستورية.

وطالبت اللجنة في بيان أمس السبت، طالعته “الساعة 24” المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف.

وجدّدت اللجنة مطالبتها السابقة بضرورة تعيين وزير للدفاع، وأعلنت بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الساحلي، وتبادل محتجزين من الطرفين خلال الأيام المقبلة، والاتفاق على بدء إجراءات فتح طريق بوقرين ـ الجفرة.