الفريق الناظوري يصل مدينة سرت

وصل رئيس الأركان العامة الفريق أول عبدالرزاق الناظوري على رأس وفد من القيادات العسكرية وآمري الألوية والكتائب التابعين للقيادة العامة، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة سرت جوا عبر مطار القرضابية الدولي.

وكان فى استقبالهم مسؤولين عسكريين وأعيان قبائل سرت. قام بعدها الناظوري والوفد المرافق له بجولة تفقدية في عدد من المقرات العسكرية الواقعة بنطاق مدينة سرت ومنها معسكر أبوهادي ومقر منطقة سرت العسكرية.

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وأفاد مصدر عسكري «بوابة الوسط» بأن زيارة الوفد العسكري تأتي للوقوف على احتياجات الجهات العسكرية بالمدينة، والعمل على توفيرها، وفق خطة وضعتها القيادة العامة تشمل مناطق الجنوب التي زارها الناظوري وسرت وشرق سرت.

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