مصادر بلجنة “5+5”: الدبيبة يحاول الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع لنفسه

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت مصادر باللجنة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، إنها بحثت في اجتماعها بمقرها الدائم وسط مدينة سرت، تأمين الطريق الساحلي بين وسط وغرب ليبيا.

المصادر أضافت، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن اللجنة ناقشت وضع آلية لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأشارت إلى أن وفد القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية طرح استمرار احتفاظ رئيسها الدبيبة بمنصب وزير الدفاع، مع الاكتفاء بتعيين وكيلين عن المنطقتين الغربية والشرقية.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، أعلنت، قبل أيام، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، ‏بعد إغلاقه لأكثر من عامين‎.‎

ومن جهته، أكد المجلس الرئاسي، أن إعادة فتح الطريق الساحلي ‏‏“له أثر إيجابي على وحدة البلاد، وهو الأمر الذي يحرص عليه ‏المجلس الرئاسي‎”.‎