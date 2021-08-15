رئيس نقابة شركة الحديد والصلب: قدمنا لديوان المحاسبة مستندات 14 قضية فساد

طالب رئيس النقابة العامة لعمال الشركة الليبية للحديد والصلب، وعضو الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، محمد ارويحة، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بالنظر في الشكوى المُقدّمة الأسبوع الماضي للديوان، ضد إدارة الشركة، وبها 14 قضية معززة بمستندات ودلائل حول تلاعب الشركة بالأموال والأصول.

وقال ارويحة خلال حديثه لخالد شكشك من أمام مقر الشركة الليبية للحديد والصلب “إنَّ العمال يطالبون بعقد اجتماع عاجل مع إدارة الديوان”، مشدداً على ضرورة تناول نشاط الشركة في التقارير المقبلة لديوان المحاسبة، وعدم تكرار تجاهل نشاط الشركة، كما حدث في تقرير عام 2018.

من جهته أفاد رئيس ديوان المحاسبة، بعدم معرفته بالشكاوى المقدمة من العاملين، وحدد يوم الأربعاء المقبل موعداً للقائه بنقابة العمل التي تُمثّل 7000 موظف يعملون في الشركة الحديد والصلب، للاستماع إليهم ونقاش مطالبهم.