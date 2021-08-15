رصد عدد من المخالفات في أول أيام حملة الإصحاح البيئي ببلدية الخمس

أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، رصد عدد من المخالفات في أول أيام حملة الإصحاح البيئي في الخمس، التي تنطلقت اليوم الأحد، في مرحلتها الأولى تحت شعار الإصحاح البيئي «وقاية، صحة، سلامة».

وقالت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحملة استهدفت التفتيش على المحال التجارية الواقعة في نطاق بلدية الخمس كمحال بيع الخضار واللحوم والمواد الغذائية والمخابز والمطاعم ومحال الحلويات وغيرها، مشيرة إلى أن أفراد الحملة تفقدوا كذلك مصنع الإسمنت الخمس ومصنع لبدة للأسمنت.

وأوضحت الإدارة أن الزيارات التفقدية لأفراد جرى خلالها رصد عدد من المخالفات وتحديدها وكتابة تقارير فنية حولها وتقديم التوجيه لأصحاب النشاطات التجارية وللمسؤولين عن المصانع التي تم استهدافها وتقييم مستوى الالتزام بالاشتراطات البيئية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

– الدبيبة يشارك في إطلاق «الحملة الوطنية للإصحاح البيئي»

وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزارة الحكم المحلي في إطلاق «الحملة الوطنية للإصحاح البيئي»، مساء أمس السبت، وذلك تحت شعار «الإصحاح البيئي وقاية.. صحة.. سلامة».

وشدد الدبيبة في كلمته خلال إطلاق الحملة، على ضرورة الاهتمام بالإصحاح البيئي وتفعيل مكاتبها بالبلديات وتزويدها بالإمكانات اللازمة، مشيدًا بـ«جهود وزارة الحكم المحلي المبذولة لتفعيل الإدارة المحلية»، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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