رضوان الفيتوري: المليشيات تستخدم المهاجرين غير الشرعيين دروعا بشرية

قال المحلل السياسي رضوان الفيتوري، إن المهاجرين غير الشرعيين في غرب ليبيا يتم استخدامهم كدروع بشرية؛ نظرا لأن مراكز اعتقالهم تقع تحت سيطرة المليشيات، ويتم إجبارهم في أعمال القتال ضد الجيش الليبي.

وأشار الفيتوري خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن هناك حالات وفيات تقع بين هؤلاء المهاجرين نتيجة لنقص الخدمات الأساسية للحياة كالطعام والماء فضلا عن التعذيب الممنهج الذي يتم على أيدي المليشيات المسيطرة على هذه المراكز.

وتضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا وتونس خلال العام، بعضهم ينجح في العبور إلى شواطئ أوروبا، فيما تسقط الأغلبية في يد المليشيات في مراكز الاحتجاز.

وبحسب مفوضية اللاجئين فإنه مسجل لديها 42,458 لاجئا وطالب لجوء في ليبيا، فيما تقول الأمم المتحدة إنه يوجد في ليبيا أكثر من 669 ألف مهاجر.