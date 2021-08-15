بالكور: سندفع في اتجاه اعتماد ميزانية متوسطة ومن المستغرب زيادة الحكومة نحو مليارين في بند الطوارئ وهو مرفوض

أوضح عضو لجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، اليوم الأحد، أن الحكومة فاجئت مجلس النواب في الجلسة السابقة بمشروع جديد لميزانية الدولة بلغ 111 مليار دينار.

بالكور، وفي تصريحات صحيفة، قال: “اليوم عقدنا حلقة نقاش بطرابلس حول مشروع الميزانية ومدى ملائمته للأوضاع الاقتصادية والجوانب الفنية والقانونية، وسنحيل التوصيات التي توصل إليها النقاش إلى مجلس النواب”.

وطالب بالكور، بضرورة اعتماد الميزانية بالقيمة المنطقية التي يمكن أن يستوعبها الاقتصاد الليبي، مشيراً إلى أن مقترح الميزانية بمبلغ 111 مليار كبير جدا، ولا يستوعبه الاقتصاد الليبي، وسيؤدي إلى تضخم كبير وفقدان الدينار جزءا كبيرا من قيمته.

وأضاف: “سندفع في اتجاه اعتماد ميزانية متوسطة تكون في حدود 85 مليار دينار، وزيادة الحكومة للميزانية من 93 إلى 111 مليار دينار، جاءت في 3 أبواب، هي الأول “المرتبات” والثاني “التسييرية” والخامس “الطوارئ”، والباب الخامس مرفوض من مجلس النواب أساسا، ومن المستغرب زيادة الحكومة نحو مليارين فيه، والزيادة في الباب الثاني “التسييرية” كبيرة جدا، إذ خصص 5 مليارات لسداد ديون وزارة الدفاع، و مليار لديون الصحة، وهذا يحدث لأول مرة، ونتساءل لماذا لم تخصص مبالغ لسداد ديون باقي الوزارات؟”.

وتابع: “اعتماد الميزانية مهم جدا، والحكومة تنفق الآن من 1 على 12، وهناك هدر للأموال دون أي رقابة، وقانون الانتخابات لا علاقة له بتمرير الميزانية، وبعض النواب يتحفظون على إقرار الميزانية دون توحيد المناصب السيادية، ويجب على مجلس النواب ألّا يربط مسألة المناصب السيادية بالحكومة، إذ هي مسألة يتشاور فيها مع مجلس الدولة”.

واختتم: “الحكومة استندت في صرفها 1 على 12 من الميزانية “المقترحة” وليس “السابقة” على المادة 24 من مقترحات لجنة فبراير، لكن المحكمة الدستورية قد ألغت المقترحات برمّتها”.

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