ليبيا الان

المنفي يبحث مع عميد بلدية بئر الأشهب “مشاكل وعراقيل” المنطقة

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، مع عميد بلدية بئر الأشهب، المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعثرة بالبلدية، كالطرق والمياه والكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، حسب ما أفاد به مكتب إعلام رئيس المجلس.

من جهته، أبدى عميد بلدية بئر الأشهب، استعداد البلدية للمساهمة في مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس الرئاسي، لرأب الصدع ولمّ شمل أبناء الوطن، من أجل عودة السلام والاستقرار للبلاد، وفق تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك