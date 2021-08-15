المنفي يبحث مع عميد بلدية بئر الأشهب “مشاكل وعراقيل” المنطقة

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، مع عميد بلدية بئر الأشهب، المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعثرة بالبلدية، كالطرق والمياه والكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، حسب ما أفاد به مكتب إعلام رئيس المجلس.

من جهته، أبدى عميد بلدية بئر الأشهب، استعداد البلدية للمساهمة في مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه المجلس الرئاسي، لرأب الصدع ولمّ شمل أبناء الوطن، من أجل عودة السلام والاستقرار للبلاد، وفق تعبيره.

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