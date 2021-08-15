جمعيات حقوقية: مغاربة ليبيا وتونس يعيشون وضعية قاسية

بناء على مجموعة من المعطيات، والشهادات، التي استقتها جمعيات حقوقية واخرى مهتمة بشؤون المهاجرين ،كشفت كل من جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، وشبكة هاتف الإنذار، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،عن “وضعية صعبة يعيشها المغاربة المرشحين للهجرة، انطلاقا من تونس، وليبيا، وكذا المهاجرين، والمهاجرات المغاربة المقيمين بليبيا” .

وقدرت تلك الجمعيات وجود ما يناهز 39 شابا، تم توقيفهم بليبيا، ليتم نقلهم إلى تونس، وذلك عبر مدن جربة ومدنين، ليتم وضعهم تحت الحجر بمدينة تطاوين بتونس تحت إشراف المنظمة العالمية للهجرة (OIM)،مؤكدة ان وضعيتهم قاسية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي، بحسب شهادات لبعض المهاجرين.

استغربت الجمعيات الحقوقية من عدم ترحيلهم للمغرب، على الرغم من رغبتهم الملحة للرجوع، نظرا للأوضاع المزرية، التي يعيشونها داخل مراكز الإيواء منذ ما يناهز أربعة أشهر، والتي لا تتوافق، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتحدث جهات من عائلات المهاجرين بان عددهم “يناهز 300″ مغربي من المرشحين للهجرة محتجزين بليبيا ” عين زارة – زوارة – الزاوية – طريق السكة، وكذالك وجود عدة جثامين بمستودعات الأموات، إلى جانب وجود محتجزين مرشحين للهجرة اَخرين في الجزائر في ظروف لا إنسانية، وظروف تحط بالكرامة، بالإضافة، أيضا، إلى عدة جثامين بمستودعات الأموات.

وفيما يخص وضعية المهاجرين المغاربة المقيمين بليبيا، تتوصل جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، وشبكة هاتف الإنذار، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشكل شبه منتظم بعدة شهادات توثق معاناة المغاربة المقيمين بليبيا، ففي ظل غياب سفارة أو قنصلية، أو جهة مؤسساتية رسمية؛ إذ يعانون من عدة مشاكل، على سبيل المثال تجديد بطائق التعريف والجوازات، وتسجيل المواليد، والوفيات كما أن العديد من الأطر، أساتذة، وعمال، وطلبة.. تعقدت وضعيتهم نتيجة عدم وجود إدارة “سفارة أو قنصلية أو قائم بالأعمال بالديار الليبية، لتلبية حاجياتهم الإدارية رغم مناشدتهم للسفارة، والقنصلية المغربية بتونس.

دعت الجمعيات المذكورة، السلطات المغربية والجهات المعنية، لصون حقوق، وكرامة المهاجرين بما تكفلها القوانين الدولية، التي صادق عليها المغرب، والوفاء لالتزاماته الدولية، وتحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها، إلى جانب المطالبة بتلبية رغبات طالبي العودة بشكل طوعي، وكذا التدخل الفوري لحل قضايا المواطنين المقيمين بليبيا، ودعت الجمعيات منظمة الهجرة الدولية إلى التدخل لاطلاق سراح المحتجزين المرشحين للهجرة بليبيا.

ودعت الجمعيات نفسها منظمة الهجرة الدولية بتونس والدولة التونسية التدخل لحماية حقوق المهاجرين، كما تنص عليها القوانين الدولية، واحترام الشروط الإنسانية بالمراكز ” أكل وشرب وتطبيب….” وكذا مطالبة الدولة المغربية، والجزائرية بفتح الحدود البرية لأسباب إنسانية لنقل جثامين المتوفين، والغرقى لدفنهم بمسقط رأسهم وفق رغبة، وطلبات عائلتهم، وذويهم.