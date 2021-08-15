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مطالب بافتتاح طريق الجفرة أبوقرين

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس مجلس حكماء وأعيان الجفرة، أحمد أبودربالة، في تصريح خاص لقناة ليبيا وجود مساع لإعادة افتتاح طريق الجفرة أبوقرين أسوة بالطريق الرابط بين سرت ومصراتة، لتنتهي معاناة المواطنين المستخدمين لهذا الطريق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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