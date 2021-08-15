ليبيا الان

الساعدي: طالبان دليل على أن الأمة لا تموت

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، عن شماتته في الحكومة الأفغانية بعد دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول اليوم الأحد وسيطرتها على معظم البلاد.
واعتبر الساعدي في تدوينة عبر “فيسبوك”، الأحداث التي تشهدها أفغانستان نصرا من عند الله لطالبان، قائلا: “الحمد لله {وما النصرُ إلا من عند الله} دخل الأبطال عاصمتهم” وفق ادعائه.
وزعم قائلا: “لقد قدّم القوم دليلًا واقعيًا إضافياً أن الأمة لا تموت، لكن يشغل بالي سؤال: هل يأخذون حكم المتغلب الذي مَن خالَفَه أو جاهره بالنصيحة يكون خارجيًا أم لا؟ لا أدري، لا أذكر”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • أمريكا سلمت أفغانستان لطالبان لأنها تري أن افغانستان في ظل طالبان فيه تضييق علي الجاره روسيا وهذا التضييق يسعد أمريكا جدا مثل ما رأت أمريكا ان دخول الجيش الليبي الي طرابلس سترجح كفة حكم ليبيا من قبل المواليين الي روسيا في معسكر الكرامه ولتفويت الفرصه علي روسيا من الاستفاده بانتصار الكرامه علي الارهابيين في طرابلس لذلك قصفت أمريكا قاعدة الوطيه التي كان سيطر عليها الجيش الليبي لتمهيد الطريق للعصابات الارهابيه المدعومه من تركيا بالسيطره علي الوطيه وضغطت امريكا والدول التي تدور في فلك امريكا علي الجيش للانسحاب الي حدود برقه او اقرب من حدود برقه والفكره لدي امريكا حتي وان أنقسمت ليبيا الي غرب وشرق فأن غرب ليبيا سيرحب بتواجد امريكا فيه اذا ما رحب شرق ليبيا بتواجد الروس فيه

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  • لانك متخلف عقليا فان درس طالبان ضدكم وليس لصالحكم فطالبان اسقطت حكومة عميلة للاحتلال حاول فرضها على الشعب الافغانى وفرض قيم غربية على المجتمع الاسلامى الافغانى ولهذا انضم لها الجيش الوطنى الافغانى .
    كما ان راية افغان راية تتفق مع صحيح الاسلام راية بيضاء عليها اول ركن من اركان الاسلام لا اله الله محمد رسول الله لو عملوا بهذا الركن لكان عملهم خالصا لوجه الله واتباع سنة رسوله رحمة للعالمين .
    واعجبنى فى طالبان انهم رفعوا راية لا اله الا الله محمد رسول الله بدلا من راية ضلال شيعية ياحسين فالحسين من اهل البيت نحبهم لكن لا نعبدهم من دون الله ولا راية افضل من راية لااله الا الله رسول الله .
    وعلى طاليان احراق رايات الضلال الاخوانية التى تضع القرأن الكريم بين سيفين لنشر فرية الاخوان بان الاسلام انتشر بالسيف فكيف خرج الناتو من افغانستان وهو الاقوى عسكريا على يد الاقوى من حيث العقيدة الاسلامية .
    المهم ان عملاء الاحتلال خونة الاوطان يسقطون فى النهاية وسوف نرى ذلك فى ليبيا عندما يخرج جيش الدعارة التركى وينتصر جيش الطهارة الليبى الذى يضم اتباع السلف الصالح ضد خوان المسلمين شر خلق الله

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  • لو طبقت طالبان صحيح الاسلام طبقا للراية البيضاء التى تضع عليها لا الله الا الله محمد رسول الله لكانت اول المحاربين لخوان المسلمين الذين اساءوا للاسلام وجعلوا من انفسهم اداة لصالح اعداء الاسلام .
    فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده .والمؤمن من امنه الناس .واقرب الناس لرسول الله يوم القيامة احسانهم اخلاقا وليس اكثرهم تشددا وعبادة فاكثر المتشددين فى العبادة هم الخوارج كلاب النار قال عنهم رسول الله انه لو ادركهم لقتلهم قتل عاد .
    وبالمناسبة امريكا هى من دبرت احداث سبتمبر حتى تغزوا العراق وافغانستان بدليل وجود كتاب صدر فى عام 1998 بعنوان عمر امة الاسلام يقول فيه الكاتب ان الغرب حدد خريف عام 2001؛ لحرب عالمية ضد المسلمين .
    ومن كان يعول على الامريكان فهو غلطان وكذلك اردوغان ففى اى لحظة يبيعوا كلابهم وهو من نراه من بيع خوان مصر فى تركيا من اردوغان وقطر

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