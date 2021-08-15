الساعدي: طالبان دليل على أن الأمة لا تموت

عبر سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، عن شماتته في الحكومة الأفغانية بعد دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول اليوم الأحد وسيطرتها على معظم البلاد.

واعتبر الساعدي في تدوينة عبر “فيسبوك”، الأحداث التي تشهدها أفغانستان نصرا من عند الله لطالبان، قائلا: “الحمد لله {وما النصرُ إلا من عند الله} دخل الأبطال عاصمتهم” وفق ادعائه.

وزعم قائلا: “لقد قدّم القوم دليلًا واقعيًا إضافياً أن الأمة لا تموت، لكن يشغل بالي سؤال: هل يأخذون حكم المتغلب الذي مَن خالَفَه أو جاهره بالنصيحة يكون خارجيًا أم لا؟ لا أدري، لا أذكر”.