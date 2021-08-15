الإفراج عن 20 ألف حقنة من مصل العقارب بعد التأكد من سلامتها

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، الإفراج عن شحنة أمصال العقارب المقدرة بحوالي 20 ألف حقنة بعد خضوعها للتحاليل البيولوجية والمعملية اللازمة والتأكد من سلامة استخدامها وفاعليتها، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وطالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، في كتاب وجَّهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالتدخل العاجل والإيعاز لوزارة الصحة لتوفير مصل العقارب بالمنطقة الجنوبية في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين.

– هيئة الرقابة الإدارية تطالب الحكومة بسرعة توفير مصل العقارب للمنطقة الجنوبية

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى وفاة طفلين في المنطقة الجنوبية جرّاء لدغات العقارب وعدم توفر المصل المضاد لها في مختلف المرافق الصحية في المنطقة.

ويعاني سكان المنطقة الجنوبية في كل صيف لدغات العقارب، التي باتت الشكوى، منها طقسًا سنويًّا دون استجابة حكومية؛ إذ تتزايد إصابات المواطنين بهذه اللدغات، خصوصًا في مناطق أوباري، القطرون، أدري، وقطه؛ بل تسببت فى وفاة عدد من الأطفال وسط نقص المصل.

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