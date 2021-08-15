باحث سياسي: ليبيا لم تبن شيئا منذ عشر سنوات رغم أنها من أغني الدول بمواردها

قال الباحث السياسي جليل حرشاوي إن “ليبيا لم تبن شيئا منذ عشر سنوات ولم تحافظ على بنيتها التحتية”، مشيرا إلى أنها دولة غنية لديها حاجات عمل مشروعة”.

ولفت حرشاوي خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إلى أنه قبل 2011 كانت هناك كمية استثنائية من المشاريع التي تم إطلاقها ومنحها إلى الصين وروسيا وتركيا، لكن ليبيا لم تعد كما كانت في 2006، ولا نعرف إلى أين وصل احتياطي الدولار ولا نعرف ما إذا كانت الظروف الأمنية جيدة.

وأضاف الباحث المتخصص في الشؤون الليبية في المركز الفكري “غلوبال اينيشاتيف”، أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كان يتصور أن هناك ميزانية للدولة منذ مارس لكن الأمر لم يكن كذلك وما زال الوضع الأمني هشا، ولا يزال المقاتلون الأجانب يتمركزون في البلاد ولم يتم تفكيك المليشيات”.