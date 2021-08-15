ممثلة اليونسيف بليبيا تُثني على نشاط الحركة الكشفية

بحث قائد الحركة العامة للكشافة والمرشدات فرج بن سليم مع نائب ممثل اليونيسيف بليبيا كريستينا بروجولو، أوجه التعاون المشترك بين المنظمة والحركة الكشفية.

وقامت بروجولو على هامش الاجتماع الذي عُقد بمقر القيادة العامة للكشافة والمرشدات الأحد 15 من الشهر الجاري، بجولة داخل مفوضية طرابلس، حيث اطّلعت على مشروع حملة “كلنا لبعض”، وسير العمل بها، مُثنية على الجهود التطوعية المبذولة لخدمة المجتمع.

يُذكر أن الحركة الكشفية تقوم بعدة أعمال تطوعية آخرها جمع التبرعات لإنشاء مصنع للأكسجين؛ لتخفيف العبء عن المواطنين المصابين بفايروس كورونا.

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