بوقعيقيص: «لجنة الـ 75» تتحمل وزر أي حرب جديدة في ليبيا

أشادت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، ببيان اللجنة العسكرية 5+5، والذي شدد على تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية مع الدول الخارجية.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” احترامي وتقديري للجنة العشرة على البيان العسكري المتجرد من المصلحة الشخصية، التي أصبحت المستنقع الآسن الذي يوشك أن يغرق ليبيا بأسرها”.

وأضافت بوقعيقيص:” نعم وبلا شك ستتحمل لجنة الـ 75 وزر أي حرب جديدة ونحن نرى جل أعضائها يتشبثون بمركزية بشعة تجاوزها الزمن يرفضها الفكر الأنساني المنفتح”.

وتابعت:” هؤلاء يخوضون اليوم معركة يشحذون سيوفها لنقل مجلس النواب المؤسسة السيادية الوحيدة في برقة إلى غدامس والحقيقة أنهم يسعون لتفجير الحوار”.

وحملت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”، أمس السبت، ملتقى الحوار السياسي أيّ عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار إذا فشل في اعتماد القاعدة الدستورية.

وطالبت اللجنة في بيان، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة وفق اتفاق جنيف.

وجدّدت اللجنة مطالبتها السابقة بضرورة تعيين وزير للدفاع، وأعلنت بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الساحلي، وتبادل محتجزين من الطرفين خلال الأيام المقبلة، والاتفاق على بدء إجراءات فتح طريق بوقرين ـ الجفرة.