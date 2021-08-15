نصية: كان من المفترض تخفيض سعر الصرف وليس زيادة الإنفاق الحكومي

أوضح عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، اليوم الأحد، أن “مجلس النواب توقّع أن الحكومة ستعمل بملاحظاته عندما طلبت تأجيل مناقشة مقترح الميزانية السابق (93 مليارا) أو أن تقدّم إيضاحاتها لمصروفاتها السابقة والمقبلة لإقناع المجلس بمقترحها، لكن ما حدث كان مفاجئا إذ رفعتها إلى 111 مليارا”.

نصية، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن المسألة خطرة وتهدّد الاقتصاد الوطني، فلا يمكن زيادة الإنفاق الحكومي بهذه الصورة في السنة ذاتها التي ازداد فيها سعر الصرف إلى 4.48 دنانير، ولم يعُد المواطن قادرا على مسايرة غلاء المعيشة الناجم عنه.

وأكد أنه كان من المفترض تخفيض سعر الصرف، وليس زيادة الإنفاق الحكومي الذي سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، وقد نبلغ حدّ السيناريو العراقي والصومالي وينهار الاقتصاد.

وأوضح مجلس النواب هو الجهة التشريعية المخولة بإصدار قانون الانتخابات، ولو مُرّر وأُقرّ بتوافق النواب فأنا متأكد أنه سيلقى ترحابا من جميع الأطراف وسيجري التشاور مع مجلس الدولة بشأنه.

وأتم تصريحاته قائلاً: “نخشى أنه في حال فشل ملتقى النواب في اعتماد القاعدة الدستورية، وإخفاق مجلس النواب في إقرار قانون الانتخابات، فلن نصل للانتخابات، ولذلك لا بدّ من وجود خطة بديلة لهذا السيناريو السيئ الذي لا نتمنّى حدوثه”.

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