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برئاسة السويسي.. اللجنة العليا لطلبة الطيران تعقد اجتماعها الأول لمناقشة سير العملية التعليمية

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد صباح اليوم الاحد بديوان وزارة المواصلات الاجتماع الاول للجنة العليا لطلبة الطيران برئاسة وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران و النقل الجوي خالد السويسي.

وحضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة واعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم ( 206 ) 2021 .

 حيث تم استعراض المهام المكلفة بها اللجنة وكذلك لوضع ألية عاجلة للبث في المشاكل التي تعترض سير العملية التعليمية لطلبة الطيران .

وتم الاتفاق على الشروع في استقبال الطلبات والشكاوي من الطلبة و النظر فيها و سوف يتم الاعلان قريبا عن مكان قبول الطلبات .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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