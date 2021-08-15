برئاسة السويسي.. اللجنة العليا لطلبة الطيران تعقد اجتماعها الأول لمناقشة سير العملية التعليمية

عقد صباح اليوم الاحد بديوان وزارة المواصلات الاجتماع الاول للجنة العليا لطلبة الطيران برئاسة وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران و النقل الجوي خالد السويسي.
وحضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة واعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم ( 206 ) 2021 .
حيث تم استعراض المهام المكلفة بها اللجنة وكذلك لوضع ألية عاجلة للبث في المشاكل التي تعترض سير العملية التعليمية لطلبة الطيران .
وتم الاتفاق على الشروع في استقبال الطلبات والشكاوي من الطلبة و النظر فيها و سوف يتم الاعلان قريبا عن مكان قبول الطلبات .
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