الليبية لحقوق الانسان تنبه إلى أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتحاز في ليبيا

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنها تتابع ببالغ القلق التقارير الدولية حول مزاعم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون وطالبي اللجوء المحتجزين في ظروف لا إنسانية في “مراكز الإيواء” التابعة لجهاز” مكافحة الهجرة غير الشرعية” التابع لوزارة الداخلية.

وطالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية بتحمل مسؤوليتها بفتح تحقيق شامل وعاجل وشفاف حيال مزاعم الإنتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون ، ووضع حد لهذه الإنتهاكات وإنهاء معاناة المهاجرين العالقين.

وأصافت أنه في السنوات الأخيرة تواترت التقارير الدولية التي وثقت بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين، ومن بينهم نسبة كبيرة من طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز في ليبيا، ولكن لم تبدل أي من الحكومات المتعاقبة أي جهود لتصحيح الأوضاع، مما أدى إلى ازدياد الانتهاكات.

وأشارت اللجنة إلى أن استمرار حوادث العنف والضرر الجسيم الذي يلمّ باللاجئين والمهاجرين، فضلاً عن المخاطر الأمنية التي تمس طاقمنا، قد بلغت جميعها مستويات غير مقبولة.لا يمكن لأطباء بلا حدود أن تقدم أي رعاية طبية وإنسانية في هذه المرافق حتى تتوقف أعمال العنف وتتحسين الظروف فيها”. حتى تاريخ هذا البيان، لم تستأنف المنظمة عملها في المراكز المذكورة.