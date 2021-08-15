“نساء الواحات” يرفضن مقترح سحب مقعد المرأة بمجلس النواب

استنكرت الفعاليات النسائية في منطقة الواحات جالو أوجلة اجخرة، التعديل الدستوري المنتظر عرضه على مجلس النواب، والذي يقضي بسحب المقعد المخصص للمرأة في الواحات الثلاث.

وفي بيان لهن طالبن رئاسة البرلمان والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بإعادة النظر في هذا المقترح قبل اعتماده، وشددت الفعاليات النسائية على عدم الاقتصار على المعيارين السكاني والجغرافي فقط في الدوائر الانتخابية.

رفض مقترح التعديل جاء واضحاً حيث شاركت عضو المجلس البلدي أوجلة عن شؤون المرأة فضيلة بترون، في اجتماع مُوسّع ضم عضوات المجالس البلدية بمدن أوجلة وجالو وجخرة.

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