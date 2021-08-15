ليبيا الان

“نساء الواحات” يرفضن مقترح سحب مقعد المرأة بمجلس النواب

تم النشر منذُ 9 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكرت الفعاليات النسائية في منطقة الواحات جالو أوجلة اجخرة، التعديل الدستوري المنتظر عرضه على مجلس النواب، والذي يقضي بسحب المقعد المخصص للمرأة في الواحات الثلاث.

وفي بيان لهن طالبن رئاسة البرلمان والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بإعادة النظر في هذا المقترح قبل اعتماده، وشددت الفعاليات النسائية على عدم الاقتصار على المعيارين السكاني والجغرافي فقط في الدوائر الانتخابية.

رفض مقترح التعديل جاء واضحاً حيث شاركت عضو المجلس البلدي أوجلة عن شؤون المرأة فضيلة بترون، في اجتماع مُوسّع ضم عضوات المجالس البلدية بمدن أوجلة وجالو وجخرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • — بسم الله الرحمن الرحيم —
    ” اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ”- صدق الله العليم العظيم –
    — بسم الله الرحمن الرحيم —

    ” يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (37) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ” —
    صدق الله العليم العظيم

    رد