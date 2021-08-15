حمو بيكا يُفنّد الإشاعات حول حفلته في ليبيا

نفى الفنان المصري حمو بيكا ما يتداول عن عدم التزامه بإقامة حفل فني بليبيا، بعد أن أخذ مبلغاً مالياً “عربون”، وقال بيكا رداً على ما وصفه بالإشاعات أنه لا يوجد جدول حفلات غنائية له أساسا في ليبيا.

وأضاف بيكا في توضيح لجمهوره في ليبيا نشره على صفحته الرسمية، أن ليبيا هي سبب من أسباب نجاح مسيرته الفنية، مطالباً إياه بعدم تصديق هذه الإشاعات التي قال إنها تهدف للتحريض بينه وبين جمهوره، مختتماً توضيحه بـ “ودمتنسوش ليبيا دي أرض الحرب، سيطرة شرق وغرب”.

وكان حمو بيكا قد تعرّض لانتقادات عدة على خلفية تهربه من إقامة حفل فني في ليبيا، الأيام الماضية.

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