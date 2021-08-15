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حمو بيكا يُفنّد الإشاعات حول حفلته في ليبيا

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى الفنان المصري حمو بيكا ما يتداول عن عدم التزامه بإقامة حفل فني بليبيا، بعد أن أخذ مبلغاً مالياً “عربون”، وقال بيكا رداً على ما وصفه بالإشاعات أنه لا يوجد جدول حفلات غنائية له أساسا في ليبيا.

وأضاف بيكا في توضيح لجمهوره في ليبيا نشره على صفحته الرسمية، أن ليبيا هي سبب من أسباب نجاح مسيرته الفنية، مطالباً إياه بعدم تصديق هذه الإشاعات التي قال إنها تهدف للتحريض بينه وبين جمهوره، مختتماً توضيحه بـ “ودمتنسوش ليبيا دي أرض الحرب، سيطرة شرق وغرب”.

وكان حمو بيكا قد تعرّض لانتقادات عدة على خلفية تهربه من إقامة حفل فني في ليبيا، الأيام الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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