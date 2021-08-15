“دوريات نسائية” لملاحقة التجار المخالفين في غات

ضبطت وحدة الدوريات النسائية بجهاز الحرس البلدي فرع غات، مواد متنوعة منتهية الصلاحية.

وقال فرع الجهاز عبر صفحته الرسمية، إن عضوات الوحدة خرجن رفقة رئيس وحدة الدوريات بالفرع صباح الأحد، في جولة تفتيشية على عدد من المحال التجارية النسائية الواقعة في نطاق محلة البركت، والتي لم تشملها الحملة التفتيشية الأسبوع الماضي.

وكانت وحدة الدوريات النسائية قد استلمت في وقت سابق آليتين؛ لدعم عملياتها داخل المدينة، والتي قوبلت بارتياح وترحيب من قبل المواطنين.

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