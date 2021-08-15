ليبيا الان

“دوريات نسائية” لملاحقة التجار المخالفين في غات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبطت وحدة الدوريات النسائية بجهاز الحرس البلدي فرع غات، مواد متنوعة منتهية الصلاحية.

وقال فرع الجهاز عبر صفحته الرسمية، إن عضوات الوحدة خرجن رفقة رئيس وحدة الدوريات بالفرع صباح الأحد، في جولة تفتيشية على عدد من المحال التجارية النسائية الواقعة في نطاق محلة البركت، والتي لم تشملها الحملة التفتيشية الأسبوع الماضي.

وكانت وحدة الدوريات النسائية قد استلمت في وقت سابق آليتين؛ لدعم عملياتها داخل المدينة، والتي قوبلت بارتياح وترحيب من قبل المواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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