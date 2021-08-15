ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 August, 2021

علق القيادي السابق في الجماعة اللببية المقاتلة سامي الساعدي على سيطرة حركة طالبان اليوم على العاصمة الأفغانية كابل ودخولها إلى القصر الرئاسي.

وقال الساعدي وهو مقاتل سابق في أفغانستان إن “الأبطال دخلوا عاصمتهم” في إشارة إلى مقاتلي طالبان الذين يتبنون أفكارا متطرفة الذي تمكنوا من السيطرة على اغلب الولايات الأفغانية آخرها العاصمة كابل أين يستعدون لإعلان البلاد إمارة إسلامية.

وتناقلت وسائل إعلام عالمية مقاطع فيديو وصورا للعشرات من مقاتلي حركة طالبان وهم يدخلون إلى القصر الرئاسي في كابل وفي مطار حامد كارزاي ما يؤكد سيطرتها على البلاد بعد خروج القوات الأمريكية منها.