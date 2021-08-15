«الاستشاري»: اتفاقيات حكومة الوفاق الأمنية والحدودية كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية

أصدر مجلس الدولة الاستشاري، بيانًا بشأن مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 )، وبارك الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي.

وجاء نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24» أن المجلس “يبارك الجهود المبذولة من اللجنة وفق اختصاصها لوقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي ، وإزالة الألغام ، وإخراج المرتزقة ويؤكد على ضرورة التزام اللجنة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي والذي انتج المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”، بحسب البيان.

وأردف البيان، “ويؤكد المجلس الأعلى للدولة بأن الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل ، كما أنها محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي ؛ ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة”، وفقًا لنص البيان..

وختم البيان، مشددًا على “أعضاء اللجنة المشتركة الالتزام بما تم تكليفهم به من اختصاصات ، حتى لا تعتبر أداة لطرف سياسي تاركة مسؤوليتها المباشرة وواجبها الوطني”.