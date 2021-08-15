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«الاستشاري»: اتفاقيات حكومة الوفاق الأمنية والحدودية كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر مجلس الدولة الاستشاري، بيانًا بشأن مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 )، وبارك الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي.

وجاء نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24» أن المجلس “يبارك الجهود المبذولة من اللجنة وفق اختصاصها لوقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي ، وإزالة الألغام ، وإخراج المرتزقة ويؤكد على ضرورة التزام اللجنة باختصاصها، والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي والذي انتج المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”، بحسب البيان.

وأردف البيان، “ويؤكد المجلس الأعلى للدولة بأن الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية، ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل ، كما أنها محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي ؛ ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة”، وفقًا لنص البيان..

وختم البيان، مشددًا على “أعضاء اللجنة المشتركة الالتزام بما تم تكليفهم به من اختصاصات ، حتى لا تعتبر أداة لطرف سياسي تاركة مسؤوليتها المباشرة وواجبها الوطني”.

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الاستشاري حكومة الوفاق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الا يستحى حريم السلطان من شهادة الزور وهو من الكبائر فاى مبتدأ فى القانون يعرف ان المشرى الميبون كذاب اشر فالسراج مغتصب للسلطة منذ 2017 بعد انتهاء الصخيرات ولا يجق له منفردا ان يوقع على اى اتفافية لانها حكومة وفاق يامنافق قرارها بالتوافق وقد رفض هذه الاتفاقيات فى بيان رسمى ثلاثة من اعضاء المجلس الرئاسى .
    وامثالكم من المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ياحمار

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  • ليس جديدا على خوان المسلمين الكذب الساذج الذى يسخر منه الجميع فلا توجد اصلا اتفاقيات فاردوغان قال قى مؤتمر صحفى بتونس بانه استدعى السراج لتركيا للتوقيع عليها اى انها خيانة من السراج باع مالا يملك مقابل حمايته فى السلطة ومع ذلك رحل والجميع يلعنه كما يلعن كل الخوان الملاعين المرعوبين من انتخابات حرة تعيدهم للسجون بارادة الشعب

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  • لماذا كل من يتحدث عن المرتزقة يتكلم عن تركيا رغم ان تركيا دافعة عن طرابلس ولم يتحدث عن الفاغنر الذي هاجمو طرابلس رغم ان الاتراك جاءو باتفاق امام الامم المتحده ولكن الجانجويد والروس كيف جاءو ومع هذا هم من هاجم العاصمة وان ليبيا وتركيا وقعة اتفاقية دفاع مشترك تركيا دربة قواة ليبية في تركيا ولكن الفاغنر حتى بوتن صرح بانه لا علاقة له بها يجب ان نعرف تابع من الفاغنر ومن ارسلهم ومن سيدفع لهم

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