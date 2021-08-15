واصفة إياه بالمتحيز والمتناقض .. الزهراء تهاجم اتحاد علماء المسلمين

أخبار ليبيا 24 – خبر

اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، أن مواقف ما يسمى بـ”اتحاد علماء المسلمين” متحيزة ومتناقضة تجاه ما يحدث في تونس وأفغانستان .

لنقي قالت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” يا ترُى ما موقف اتحاد علماء المسلمين مما يحدث اليوم في أفغانستان؟ هل هو انقلاب أم أنه حق شرعي لجماعة طالبان لأنه يندرج تحت فقه إمارة المتغلب؟”.

وتابعت أن “اتحاد علماء المسلمين كان قد أدان ما حدث في تونس ووصفه بأنه انقلاب غير شرعي”.

ولفتت إلى أن أحد أهم أدبيات الجماعات الإسلامية التي تُدرس إلى يومنا هذا داخل أسر الإخوان المسلمين كتاب المفكر الحركي فتحي يكن “الإسلام ثورة وحركة وانقلاب”.

ودخل مقاتلو طالبان، العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد، من كافة الجهات، بعد سيطرتها على معظم الأراضي الأفغانية.