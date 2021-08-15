“الرميح”: في ليبيا 50 ألف ميليشاوي ومرتزق و 30 مليون قطعة سلاح مهربة

قال مستشار المنظمة الليبية للدراسات الاستراتيجية، رمزي الرميح، إنه “لن تقوم إلى ليبيا قائمة مرة أخرى ولو لمائة سنة في ظل وجود الميلشيات أو السلاح”.و

أضاف «الرميح» في تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعة 24″، أنه “لا يخفى على أحد السقوط المروع الذى حدث إلى ليبيا منذ 2011 وحتى الآن والمشكلة هي الميليشيات والسلاح”.و

وأردف أن “هناك عوامل أخرى منبثقة عن هذين الأمرين وهما المرتزقة والأجانب”, مؤكدا أن “الميلشيات تتحكم فى القرار السياسي”.

وأوضح أن “هناك أكثر من 30 ألف ميلشاوي فى ليبيا بشهادة الأمم المتحدة من قطاع الطرق والمجرمين والقتلة و20 ألف مرتزق إضافة إلى 30 مليون قطعة سلاح”، بحسب قوله.