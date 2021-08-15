القطراني يطلع على مدى قدرة مركز بنغازي الطبي على تقديم الخدمات العاجلة لمصابي كورونا

ليبيا – عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اليوم الأحد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعًا مع مدير عام مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي.

القطراني اطلع بحسب المكتب لإعلامي لحكومة الوحدة على سير عمل المركز فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية لمرتادي المركز خصوصًا الخدمات الخاصة بالأمراض المزمنة والاورام.

وناقش الاجتماع مدى قدرة المركز على تقديم الخدمات العاجلة للمصابين بوباء كورونا، وعلى رأسها توفير الأكسجين الخاص بالعناية الفائقة، وبالإضافة إلى الاحتياجات العاجلة التي يحتاجها المركز لمجابهة الجائحة.

القطراني حث إدارة المركز على المساهمة الفعالة لتوعية المواطنين على ضرورة تلقي اللقاح الذي يعتبر خط الدفاع الأول لتحصين المواطنين من فيروس كورونا.

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