المهدوي يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم كافة الدول باخراج المرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إن تنظيم الإخوان لم يخفِ عداءه للمؤسسة العسكرية منذ اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس إبان أحداث فبراير، مرورًا بإنشاء جسم موازٍ للجيش، إلى مخطط اغتيال الضباط، مشيرًا إلى أن التنظيم يدرك أن الجيوش هي من تبني الدول، إلا أنهم لا يريدون لليبيا الاستقرار، وإنما استمرار حاله الفوضى والتشظي حتى يتسن لهم الحكم.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد وحول ما إذا كان المليشيات وتنظيم الإخوان يمكنهم تعطيل اللجنة العسكرية الليبية وإفشال مهامها، حذر من أنه يمكنهم ذلك إذا استمر الاستفزاز المليشياوي للجيش في نقاط التماس، مما يخلق حالة من عدم الأمان في الطريق الساحلي.

وأكد أن التعدي على التمركزات الأمنية للجنة العسكرية من قبل مليشيات الإخوان، ستفشل مهام اللجنة، التي طالب المجتمع الدولي بدعمها، إلا أنه ينقصه الإرادة الجادة لإنهاء الصراع، عبر الضغط على الدول التي لها مرتزقة مثل تركيا.

المهدوي طالب مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم تلك الدول المنخرطة في ليبيا، بإخراج قواتها وحل الميلشيات ونزع سلاحها.

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