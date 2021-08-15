بلدي مصراتة يناقش أسعار وتكاليف الخدمات والعلاج بالمستشفيات والمصحات الخاصة

ليبيا – اجتمع عضوي المجلس البلدي علي الناظوري مسؤول ملف الصحة بالبلدية ومصطفى الأحمر مسؤول ملف الأزمة أمس السبت مع مراقبي الاقتصاد والصحة ونقيبي الأطباء والصيدلة ومديري مكتب متابعة القطاع الخاص والصيدلة ومندوب الحرس البلدي، وعدد من مديري المصحات والمستشفيات.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة أسعار وتكاليف الخدمات والعلاج بالمستشفيات والمصحات الخاصة.

وخلُص المجتمعون إلى طرح مشروع البروتوكول الصحي بالتنسيق مع نقابتي الأطباء والصيدلة وقطاع الصحة والاقتصاد، برعاية المجلس البلدي وتكليف نقيب الاطباء بالتنسيق والترتيب لهذا المشروع.