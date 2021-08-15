سامي الساعدي عن طالبان: الأبطال نصرهم الله ودخلوا عاصمتهم

بارك سامي الساعدي المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية دخول عناصر حركة طالبان الإرهابية إلى كابول معتبرًا بأنه نصر لهم من الله .

وكتب الساعدي الذي عاش فترة في أفغانستان وتزوج هناك من جزائرية ويعتبر من ضمن من يسمونهم الأفغان العرب عبر صفحته على فيسبوك قائلًا :” الأبطال دخلوا عاصمتهم وقدموا دليلًا واقعيًا على أن الأمة لاتموت ” .

ويعتبر سامي الساعدي هو المسؤول الثاني في ”دار الإفتاء” الليبية المنحلة بقرار من مجلس النواب واللتي أدرجها الدبيبة ضمن ميزانية 2021 وخصها بقرابة 10 ملايين دينار ويتبنى فكرًا متشددًا على غرار طالبان وفروعها .

وتعتبر طالبان من أبرز الحركات قربًا لتنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان أو ىايعرف لديهم بـ ”بلاد خرسان” كما تضم مئات العناصر التي تقول بأنها استتابتهم من داعش .

وتساءل الساعدي : ” هل يأخذون حكم المتغلب الذي من خالفه أو جاهره بالنصيحة يكون خارجيًا أم لا ؟ ” قائلاً لا أدرى ، لا أذكر ، في إشارة إلى أنه كان معهم لكنه يزعم عدم تذكره لهذه القاعدة لدى طالبان .

ويقيم الساعدي في تركيا منذ سنة 2016 عقب طرده وهو وخالد الشريف المسؤول العسكري للجماعة وذراعهم العسكري المتطرف خالد درمان من طرابلس على يد كتيبة ثوار طرابلس والمتحالفين معها .

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