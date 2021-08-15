ليبيا الان

سامي الساعدي عن طالبان: الأبطال نصرهم الله ودخلوا عاصمتهم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بارك سامي الساعدي  المسؤول الشرعي السابق  للجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية دخول عناصر حركة طالبان الإرهابية إلى كابول معتبرًا بأنه نصر لهم من الله .

وكتب الساعدي الذي عاش فترة في أفغانستان وتزوج هناك من جزائرية ويعتبر من ضمن من يسمونهم الأفغان العرب عبر صفحته على فيسبوك قائلًا :” الأبطال دخلوا عاصمتهم وقدموا دليلًا واقعيًا على أن الأمة لاتموت ” .

ويعتبر سامي الساعدي هو المسؤول الثاني في ”دار الإفتاء” الليبية المنحلة بقرار من مجلس النواب واللتي أدرجها الدبيبة ضمن ميزانية 2021 وخصها بقرابة 10 ملايين دينار ويتبنى فكرًا متشددًا على غرار طالبان وفروعها .

وتعتبر طالبان من أبرز الحركات قربًا لتنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان أو ىايعرف لديهم بـ ”بلاد خرسان” كما تضم مئات العناصر التي تقول بأنها استتابتهم من داعش .

وتساءل الساعدي : ” هل يأخذون حكم المتغلب الذي من خالفه أو جاهره بالنصيحة يكون خارجيًا أم لا ؟ ” قائلاً لا أدرى ، لا أذكر ، في إشارة إلى أنه كان معهم لكنه يزعم عدم تذكره لهذه القاعدة لدى طالبان .

ويقيم الساعدي في تركيا منذ سنة 2016 عقب طرده وهو وخالد الشريف المسؤول العسكري للجماعة وذراعهم العسكري المتطرف خالد درمان من طرابلس على يد كتيبة ثوار طرابلس والمتحالفين معها .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • طالبان دافعوا عن كرامة وسيادة وطنهم واسقطوا حكومة عميلة للاحتلال الامريكى والناتو.
    فمن انتم باميبون كلاب مسعورة تنبح لصالح المحتل التركى خوان للوطن دعمهم الناتو من قبل لهدم الدولة الليبية ونهب ثرواتها ولكنهم هزموا شر هزيمة امام الجيش الوطنى فى بنغازى ودرنة وطالبان الان غير طالبان زمان ياخوان استوعبت الدرس ورايناها تقول ان ستسمح للمرأة المحجبة بالعمل ولو انها تعاملت بغلظة مع الشعب سبسقطها من جديد فافغانستان حولها قوى كبرى من كل مكان روسيا والصين وايران واى صراع داخلى سيدمر البلد .
    انتهى الدرس باغبى فالامريكان تعمدوا ترك طالبان تسبطر على افغانستان ليرسلوا اليها نفايات ارهابية من كل مكان عجز الامربكان عن التخلص منهم خاصة فى سوريا حيث دواعش محبوسبن فى الخيام ولاتريد بلدانهم عودتهم

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  • لا وجه للمقارنة بين من حاربوا الناتو والامربكان عشرون سنة وبين الخوان الذى جاء بهم الناتو الى ليبيا فهؤلاء عملاء سيتم كنسهم من كل مكان

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