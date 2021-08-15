بعد توفير أمصال العقارب.. «أبو جناح»: نطمئن أهالينا بالجنوب وسنوفر المزيد لضمان سلامتهم

أصدر رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بعث خلاله رسالة طمأنة لأهالي الجنوب، بسبب النقص الحاد في الأمصال المضادة للدغات العقارب.

وقال «أبو جناح»، في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إننا “نطمئن أهالينا في الجنوب الليبي الذي يعاني من نقص حاد في الأمصال المضادة للدغات العقارب”.

وتابع؛ “بعد أن أفرج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأحد عن شحنة من الأمصال المضادة لسمّ العقارب المقدرة بـ 20 ألف حقنة، وذلك لسد احتياجات المنطقة الجنوبية من أمصال العقارب”.

وأردف؛ “وسنسعى إلى توفير المزيد من الكميات المطلوبة لضمان عدم انقطاعها تلبية لمطالب أهالينا في الجنوب الليبي الذي نحرص على سلامتهم وسلامة أطفالنا في المنطقة”.